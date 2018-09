Umfrage: Nur 48 Prozent halten Merkel für die Richtige im Kanzleramt

Schimmel in den Trögen, teils massiv abgemagerte Rinder und ein verhungerter Bulle: Ein Landwirt aus dem östlichen Landkreis Biberach hat seine Tiere so sehr vernachlässigt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in 13 Fällen anklagte. Ernteausfälle, Schulden und gesundheitliche Probleme – die Verteidigung führte eine Reihe von Gründen ins Feld, warum es so weit gekommen war. Das Amtsgericht Biberach verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro.