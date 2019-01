Umfrage: Mehrheit hält Bau der Ostseepipeline für richtig

Von Heinz Wittmann

Bis zur Länderspielpause Anfang Februar wollen sich die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings im Klaren sein, wenn sie für die kommende Saison noch halten möchten und wen nicht. Schon jetzt stehen aber einige Personalien fest.

Sicher ist, sofern die Spieler die Verträge einhalten, bei Will Acton war dies nicht der Fall, dass Dustin Strahlmeier in der kommenden Saison als Nummer eins den Schwenninger Kasten hüten wird. In der Verteidigung werden Dominik Bohac, Mirko Sacher und Talent Boaz Bassen auflaufen.