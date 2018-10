Umfrage: Grüne seit Fukushima erstmals wieder vor SPD

Während die regierende SPD in der großen Koalition weiter leicht an Zustimmung unter den Bürgern verliert, legen die Grünen einer Umfrage zufolge zu. Erstmals seit dem Reaktorunfall in Fukushima 2011 liegen die Grünen im Trendbarometer von RTL und n-tv mit 17 Prozent knapp vor den Sozialdemokraten, die auf 16 Prozent kommen. Bei den vorherigen Umfragen hatte die SPD ein oder zwei Prozentpunkte mehr. Die Union liegt aktuell bei 28 Prozent. Die AfD landete mit 15 Prozent auf Platz vier. Die Linken kamen auf 10, die FDP auf 9 Prozent.