Ullman-Schau „Bergwerk“ in Altenburg

Altenburg (dpa) - Mit einem Jahr Verspätung öffnet am 11. September im Lindenau-Museum in Altenburg (Thüringen) die Ausstellung „Bergwerk“ des israelischen Künstlers Micha Ullman. Zugleich soll ihm dann der mit 12 500 Euro dotierte Gerhard-Altenbourg-Preis 2010 überreicht werden.

Ausstellung und Preisverleihung waren schon im vorigen Herbst geplant, mussten aber wegen einer Erkrankung Ullmans verschoben werden.

Zu sehen sind in der Ausstellung (bis 11. Dezember) neben Zeichnungen auch eine raumgreifende Installation, in der der Künstler Bezug auf seine Wurzeln in Thüringen nimmt. Seine Eltern waren 1933 aus Westthüringen nach Palästina emigriert. Zu Ullmans bekanntesten Arbeiten gehört das Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz in Berlin.

Der Preis ist nach dem Künstler Gerhard Altenbourg (1926-1989) benannt, der sich der offiziellen DDR-Kunst verweigerte und deshalb Restriktionen erfuhr. Die Auszeichnung wird seit 1998 alle zwei Jahre vergeben.

Infos zur Ausstellung