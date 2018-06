Neue EU-Strafmaßnahmen gegen ukrainische Separatisten und russische Politiker treten vorerst nicht in Kraft. Sie könnten der deutsch-französischen Friedensinitiative schaden. US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel machen vor dem Vierergipfel in Minsk allerdings Druck auf Putin. Und in der Ostukraine geht das Sterben weiter.