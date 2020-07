Ukraine: Bewaffneter bringt Buspassagiere in seine Gewalt

In der westukrainischen Großstadt Luzk sind drei Geiseln nach stundenlanger Gefangenschaft in einem Linienbus freigekommen.

Darunter seien ein Jugendlicher und zwei Frauen, wie auf einem von Innenminister Arsen Awakow am Dienstag veröffentlichten Video zu sehen war. Sie stiegen aus dem Bus und wurden dann von einem Polizisten weggeleitet.

Präsident Wolodymyr Selenskyj soll Berichten zufolge persönlich mit dem Geiselnehmer gesprochen haben. Wie viele Menschen sich noch in der Gewalt des Mannes befinden, blieb zunächst unklar.

Am Dienstagmorgen hat ein Schwerbewaffneter in der Stadt mit rund 200.000 Einwohnern den Linienbus in seine Gewalt gebracht. Er soll mit einem Sturmgewehr bewaffnet und damit zwei Fenster des Busses zerschossen haben. Er soll zudem Handgranaten oder selbstgebaute Sprengsätze bei sich haben. Der Mann ist 44 Jahre alt und vorbestraft.

