Uiguren: Deutschland und weitere Länder kritisieren China

In Rosenberg ist am Dienstagabend eine Scheune bei der Herlingssägmühle in Brand geraten, in der Tiere untergebracht waren und Heu gelagert wurde. Der Landwirt hatte das Feuer selbst kurz nach 19 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die untergestellten Tiere, darunter Pferde und Esel, konnten in Sicherheit gebracht werden.

Mit Ausnahme eines Mini-Schweins, das den Flammen zum Opfer fiel. Über die Höhe des entstandenen Sachschaden konnten am Dienstagabend noch keine Angaben gemacht werden.