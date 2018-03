Uhren sind umgestellt - In Deutschland gilt wieder Sommerzeit

Pünktlich um 2.00 Uhr wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Damit gilt in Deutschland und allen EU-Mitgliedstaaten wieder die Sommerzeit. Die Umstellung kostet viele Menschen zwar eine Stunde schlaf, bedeutet aber auch, dass es abends länger hell bleibt. Technische Schwierigkeiten bei der Umstellung habe es noch nicht gegeben, sagen Experten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig immer wieder. Sie sind für offizielle Zeit in Deutschland zuständig und sorgen dafür, dass alle Uhren mit der gesetzlichen Zeit versorgt werden.