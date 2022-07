Übler Start in den Urlaub: Was gegen Reisekrankheit hilft

Übelkeit, Erbrechen und Schwindel, aber auch Schweißausbrüche, Kopfschmerzen oder Benommenheit: Die Symptome Reisekrankheit – in der Fachsprache Kinetose genannt – sind vielfältig. Ihre Ursache ist immer noch ein Rätsel.

„Wie die Kinetose genau entsteht, weiß kein Mensch“, sagt Reisemediziner Professor Thomas Küpper von der Uniklinik der RWTH Aachen. Es gibt aber die sogenannte Störsignal-Theorie. Demnach entsteht Reiseübelkeit, weil die Wahrnehmung der Augen nicht mit den Signalen anderer Sinnesorgane zusammenpasst – etwa mit denen des Gleichgewichtsorgans, das im Ohr sitzt. „Das Gehirn greift alles auf und prüft, ob das Bild stimmig ist oder nicht“, sagt Küpper, Erster Vize-Präsident der Deutschen Fachgesellschaft für Reisemedizin. Auch wenn es sich so anfühlt: „Der Magen ist nicht der Kern des Problems. Aber er muss es ausbaden“, sagt Professor Tomas Jelinek. Der Leiter des Berliner Centrums für Reise- und Tropenmedizin spricht von einer Kommunikationsstörung im Gehirn. Durch die widersprüchlichen Informationen kommt es zur Überreizung – und damit zu Übelkeit.

Im Bus und hinten im Auto ist das Risiko am größten

Je nach Verkehrsmittel variiert die Wahrscheinlichkeit, reisekrank zu werden: Beim Busfahren ist sie laut Küpper am höchsten, danach folgen Auto- und Bahnfahren – und zuletzt das Fliegen. Gut, dass es ein paar Tricks gibt, mit denen die Reiseübelkeit bestenfalls gar nicht erst entsteht. Es beginnt schon bei der Platzwahl. Faustregel hier: Im Auto oder Bus besser vorne sitzen, auf dem Schiff oder im Flieger in der Mitte. Auf einem Schiff bietet es sich sogar an, flach zu liegen.

Bei Autofahrten auf dem Beifahrersitz oder der Rückbank sollte man einen unbewegten Punkt am Horizont fixieren und öfter mal eine Pause an frischer Luft einlegen. Und das Allerwichtigste: nicht aufs Handy gucken oder lesen. „Die Informationen werden noch verwirrender, wenn die Augen Buchstaben oder einem Film folgen. Dann gibt es ein totales Durcheinander“, sagt Tomas Jelinek. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder. Wobei die Kleinen – vor allem zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr – besonders anfällig für Reiseübelkeit sind. Hinzu kommt, dass der Platz auf dem Rücksitz das Risiko für Reiseübelkeit erhöht. Für Erwachsene im Auto bleibt die Option, auf den Fahrersitz umzuziehen. Denn wer fährt, erlebt meist keine Reiseübelkeit, „weil man sich auf eine Aufgabe konzentrieren muss“, sagt Jelinek.

Tabletten und Tröpfchen aus der Apotheke

Auch Medikamente können – vorab oder unterwegs – helfen. Ob als Tablette, Lutschpastille, Zäpfchen oder Kaugummi: Viele Präparate setzen auf den Wirkstoff Dimenhydrinat. Er blockiert den Botenstoff im Gehirn, der das Erbrechen auslösen kann. „Der Nachteil ist, dass man müde wird“, erläutert Jelinek. Linderung gibt es auch zum Kleben: Pflaster mit dem Wirkstoff Scopolamin werden häufig von Seglerinnen und Seglern genutzt. Sie sollten jedoch nicht bei Kindern und Älteren angewendet werden. Auch eignen sie sich nicht als Akutbehandlung, da sie mindestens zwölf Stunden vor der Reise aufgeklebt werden müssen.

Entspannung und Akupressur sollen helfen

Wer sanftere Mittel bevorzugt, kann auch auf Ingwerpulver oder -tropfen zurückgreifen. Das natürliche Heilmittel gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Auch verschiedene homöopathische Mittel – etwa Globuli, Melisse-Tropfen und Rosmarin- oder Basilikumöl zur äußerlichen Anwendung – sind frei erhältlich. Außerdem können Betroffene Entspannungstechniken wie Yoga ausprobieren oder auch Akupressur-Armbänder. Sie sollen die Übelkeit lindern durch einen permanenten Druck auf den sogenannten Nei-Kuan-Punkt, der drei Fingerbreit unter dem Handgelenk liegt. Laut Jelinek konnten Studien bislang nicht belegen, dass Methoden wie diese tatsächlich funktionieren. „Aber wenn man das Gefühl hat, dass sie helfen, kann man sie natürlich nehmen. Und wenn sie nur vom eigenen Elend ablenken“, meint Jelinek.