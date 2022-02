Überraschung im Nordpolarmeer: Die Meereswüste lebt

Damit hatte keiner gerechnet. Hauke Flores vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven erinnert sich noch genau an die Mail vom Forschungseisbrecher Polarstern, in der sein Team vom Fang eines Kabeljaus unter dem Eis des Nordpolarmeers berichtete: „Das war eine Riesenüberraschung!“. Galten die Tiefen des eisigen Gewässers um den Nordpol doch lange als Meereswüste, in der es nur winziges Plankton, aber keine größeren Tiere geben sollte. Zumindest aber dürfte es dort keinen Kabeljau geben, der normalerweise nur in den relativ flachen Gewässern in Küstennähe schwimmt. Trotzdem aber war es kein Polar- oder Grönlanddorsch, sondern tatsächlich ein Kabeljau, den Hauke Flores nach Rückkehr des Teams in den AWI-Labors untersuchte. Obendrein aber leben in der vermeintlichen Wasserwüste unter dem Eis des hohen Nordens noch weitere, relativ große Dorsche, Kalmare, Leuchtsardinen und andere Tiere. Davon berichten Pauline Snoeijs-Leijonmalm von der Universität Stockholm, Hauke Flores und 33 weitere Fachleute jetzt in der Zeitschrift „Science Advances“.

Was unter dem Eis überleben kann

Das aber passt nicht so recht zu früheren Vorstellungen von der Nahrungskette im Herzen des Nordpolarmeeres: Dort dauert die Polarnacht fast ein halbes Jahr und den Algen fehlt schlicht ihr Lebenselixier, das Sonnenlicht. Aber auch am Polartag liegt um den Nordpol eine dicke Schicht Eis auf dem Wasser. Lediglich einige hochspezialisierte Arten von Eisalgen leben an der Unterseite des Eises vom kärglichen Sonnenlicht, das bis dorthin durchdringt. Sonderlich produktiv aber ist das Leben dort nicht: Im Durchschnitt dürften in einem ganzen Jahr auf jedem Quadratmeter aus dem Kohlendioxid der Luft gerade einmal 13 Gramm Kohlenstoff in Algen-Biomasse eingebaut werden. Jeder Quadratmeter Buchenwald in Mitteleuropa lagert dagegen nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung jährlich satte 300 Gramm Kohlenstoff allein in seinem Holz ein. Von dem kärglichen Algenbewuchs unter dem Eis des Nordpolarmeers dürften daher allenfalls kleine Tierchen satt werden, die Meeresbiologen wie Hauke Flores als „Zooplankton“ bezeichnen.

So weit die Theorie. Wie das Leben in den Tiefen unter dem Eis des Nordpolarmeers tatsächlich aussieht, sollte auf dem Forschungseisbrecher Polarstern geklärt werden, der ab dem Herbst 2019 ein Jahr lang mit dem Meereis durch die Arktis trieb. Während der acht Monate, in denen diese „MOSAiC“ genannte Expedition am Nordpol vorbei Richtung Spitzbergen im Nordpolarmeer trieb, wurde das Wasser unter dem Eis 15-mal in jeder Minute mit 38-Kilohertz-Wellen abgetastet. „Diese Frequenz wird besonders gut von Fischen und größerem Zooplankton reflektiert“, erklärt Hauke Flores. Da auf der ganzen Strecke Echos aus Tiefen zwischen 100 und 500 Metern zurückkamen, sollten dort also zumindest einige Tiere dieses Kalibers im Wasser sein.

Beim ersten Fischzug Kabeljau gefangen

Um die Ursache dieser Reflektionen zu identifizieren, fischte das Team zum allerersten Mal im Herzen des Nordpolarmeeres mit Langleinen und holte dabei sechs Kabeljaue, einen Grönlanddorsch und neun weitere Fische aus der Tiefe. Außerdem zeigten Videoaufnahmen, dass dort unten Tiefseekalmare, Leuchtsardinen und andere größere Organismen schwimmen. Auch wenn die Zahl der Tiere für eine kommerzielle Fischerei bei Weitem nicht ausreicht, ist das Meer unter dem Eis also alles andere als eine Wüste. Nach Analysen ihres Erbguts gehören die gefangenen Kabeljaue zu einer Gruppe von Fischen, die ihre Eier vor der Küste Nordnorwegens ablaichen. Wie diese Tiere von dort ihren Weg in das Nordpolarmeer gefunden hatten, klärte das MOSAiC-Team mithilfe kleiner Steinchen im Gleichgewichtssinn der Fische. Da diese Otolithen ähnlich wie die Jahresringe von Bäumen jedes Jahr eine neue Schicht bilden, zeigen Isotopen-Analysen, in welchen Gewässern sich die Tiere in dieser Zeit aufgehalten haben. Zwei Kabeljaue schwammen demnach in ihrer Jugend in ein bis zwei Grad kaltem Wasser, wie es für die Barentssee zwischen Nordnorwegen, Russland und Spitzbergen typisch ist, und kamen danach ins Nordpolarmeer. Weitere Fische lebten dagegen zunächst in wärmerem Atlantikwasser und schwammen vermutlich mit einer relativ milden Wasserströmung mit Temperaturen von rund fünf Grad zwischen Spitzbergen und Grönland in die Arktis.

Grönlanddorsche leben ohnehin im Nordpolarmeer, laichen in den flachen Küstengewässern vor dem Eispanzer Grönlands und sind mit Frostschutzmitteln im Blut an die Kälte der Arktis angepasst. Auch die ebenfalls beobachteten Tiefseekalmare und Leuchtsardinen sind in den kalten Wasserschichten der Tiefe zu Hause und bringen dort auch ihren Nachwuchs zur Welt. „Daher waren die Kabeljaue wirklich eine faustdicke Überraschung“, sagt Hauke Flores.

Woher kommt das Lebenselixier?

Schließlich leben diese Fische normalerweise in flachen Küstengewässern und suchen ihre Beute am Meeresgrund. Der aber liegt in den Regionen, in denen die Kabeljaue gefangen wurden, rund 4000 Meter unter dem Wasserspiegel, während die Fische, Kalmare und das große Zooplankton allenfalls in 200 bis 500 Metern Tiefe leben. Die Kabeljaue mussten daher ihre Ernährung umstellen, Hauke Flores fand in den Mägen der Fische vor allem Flohkrebse. Diese wiederum bilden zusammen mit anderen Krebstieren, Quallen und Pfeilwürmern einen großen Teil des Zooplanktons, das in diesen Tiefen schwebt.

Bleibt die Frage, wovon sich dieses Zooplankton ernährt. Ein Lebenselixier könnten die Algen auf der Unterseite des Meereises sein. Dort krabbeln auch etliche Floh- und Ruderfußkrebse, deren Leibspeise Eisalgen sind. Von dort rieseln daher vermutlich immer wieder Überreste dieser Organismen in die Tiefe und liefern so willkommene Nahrung für das Zooplankton dort unten.

Auch die Eisbären sind betroffen

Wie das Ganze genau zusammenhängt, wollen Meereis-Ökologen wie Hauke Flores bald untersuchen. „Möglicherweise könnte im Winter auch Recycling eine Rolle spielen“, erklärt der Meeresbiologe. Soll sich der Nachschub von oben verringern, könnte das Zooplankton also auf die Überreste der in dieser Tiefe verendeten Organismen ausweichen. Obendrein könnte die milde Wasserströmung, die aus dem Nordatlantik ins das Nordpolarmeer fließt, neben Kabeljau auch Nährstoffe und reichlich Zooplankton als Futter für das Leben in den Tiefen des Nordpolarmeers mitbringen. „Diese Möglichkeiten untersuchen wir zur Zeit“, erklärt Hauke Flores.

Für diese Forschung dürften sich auch Eisbären brennend interessieren. Schließlich scheint ihre Ernährung vom Leben in der Tiefe abzuhängen. So leben im Nordpolarmeer Robben und Wale, die problemlos bis in Tiefen von 500 Metern tauchen und sich vom Leben dort unten ernähren können. Die Leibspeise der Eisbären aber sind Robben, die sie vom Eis des Nordpolarmeeres jagen. Ob die neugierigen Eisbären, die mehr als einmal die MOSAiC-Expedition besucht haben, diese Zusammenhänge wohl geahnt haben?