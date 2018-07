Udo-Jürgens-Musical zieht nach Stuttgart

Schlager statt Rock: Das Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“ zieht von Hamburg nach Stuttgart - und ersetzt dort von Herbst 2010 an das Queen-Musical „We Will Rock You“.

Der Entertainer Udo Jürgens (75) werde an diesem Freitag den Umzug persönlich in Stuttgart verkünden, bestätigte sein Management in Zürich. Dafür unterbreche er seine laufende Tournee „Einfach ich“. Der Musical-Konzern Stage Entertainment wollte den Umzug auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Das Musical „Ich war noch niemals in New York“ hatte vor zwei Jahren in Hamburg seine Uraufführung gefeiert und war auf Anhieb zum Erfolg geworden. Die Musikkomödie mit 23 Udo-Jürgens-Hits befasst sich auf humorvolle Weise mit dem Generationenkonflikt. Gespielt werden die bekanntesten Songs des Österreichers, von „Mit 66 Jahren“ bis „Merci, Cherie“. Im Herbst 2010 fällt im Operettenhaus der letzte Vorhang. Bereits vom 17. März an soll die Inszenierung auch in Wien zu sehen sein.

In Stuttgart laufen aktuell das Hexen-Musical „Wicked“ (seit November 2007) und „We Will Rock You“ (seit November 2008) mit Queen- Songs. „Wicked“ zieht Anfang des neuen Jahres nach Oberhausen (Premiere im März 2010) und wird vom „Tanz der Vampire“ ersetzt, der für ein halbes Jahr nach Stuttgart zurückkehrt. Stage Entertainment Germany verfügt über elf Theater in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Oberhausen und Essen.