U-Bahn-Station nach Gareth Southgate benannt

Weil die englische Fußball-Nationalmannschaft unter Trainer Gareth Southgate die erfolgreichste Weltmeisterschaft seit 28 Jahren gespielt hat, ist in London vorübergehend eine U-Bahn-Station nach dem Coach benannt worden.

Wie die Transportbehörde Transport for London am Montag auf Twitter bekanntgab, hieß die Station „Southgate“ an der Piccadilly Line für 24 Stunden „Gareth Southgate“. TfL postete dazu ein Bild von der Beschilderung mit den Worten „Danke, Gareth für die unglaubliche Reise. Southgate gehört dir.“

Die Three Lions waren bei der WM Vierter geworden und hatten damit die Erwartungen in England deutlich übertroffen. Southgate hatte das Traineramt im November 2016 übernommen. Nachdem der 47-Jährige von englischen Medien und Fans anfangs skeptisch beäugt wurde, avancierte er spätestens während der WM zum Hoffnungsträger, über den die Fans sogar Lieder sangen.

Die Pariser U-Bahn feierte Weltmeister Frankreich auf ähnliche Art. Die Metrostation „Notre-Dame des Champs“ trug am Montag zu Ehren des französischen Trainers einen neuen Namen: „Notre Didier Deschamps“ - „Unser Didier Deschamps“. Fünf weitere Stationen wurden ebenfalls vorübergehend umbenannt, wie der Betreiber RATP mitteilte.