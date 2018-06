Twitter siedelt Deutschlandbüro in Berlin an

Berlin (dpa) - Der Kurznachrichtendienst Twitter will sein Deutschlandbüro in Berlin ansiedeln. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Freitagabend mit. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und Wirtschaftssenatorin Sybille von Obernitz (parteilos) begrüßten die Entscheidung.

„Die Entscheidung von Twitter zeigt, welche Anziehungskraft Berlin für Kommunikationsunternehmen im Umfeld der IT-Branche entwickelt hat“, erklärte Wowereit. Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsfördergesellschaft „Berlin Partner“ nannte die Ansiedlung „einen Ritterschlag für die Hauptstadt“. Berlin gewinne mit dieser Verbindung ins Silicon Valley weiter an Internationalität.