Twitter entfernt zahlreiche chinesische Propaganda-Accounts

Wurde in den vergangenen Jahren von aus dem Ausland stammenden Wangener Bürgern gesprochen, so war meist von Flüchtlingen oder Asylsuchenden die Rede. Dabei stellen sie lediglich einen Bruchteil dieser Personengruppe dar, wie aus Tätigkeitsberichten der Flüchtlingssozialarbeit und der Integrationsbeauftragten der Stadt hervorgeht. Aber nicht nur das. Sie skizzieren auch nach wie vor bestehende Probleme und wie die Arbeit in diesem Bereich der Verwaltung funktioniert.