TV-Serie „Suits“ vor dem Aus - letzte Staffel angekündigt

Der Fang eines 2,53 Meter langen Wels in einem Baggersee bei Elchingen im Landkreis Neu-Ulm hat in der Region für Aufregung gesorgt. Dabei geht es vor allem um eine Frage: Wurde das Tier wieder zurück in den See geworfen? Wenn ja, wäre das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Die Ermittlungen des Landratsamtes Neu-Ulm zur Klärung dieser Frage sind auch drei Monate nach dem Bekanntwerden des Fangs noch nicht abgeschlossen, wie Michael Angerer, Leiter des Fachbereichs Naturschutz im Landratsamt, auf Nachfrage der „Schwäbischen ...