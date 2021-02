TV-Quoten: ZDF-Thriller mit Abstand vorn

Der ZDF-Thriller „Tödliche Gier“ hat am Mittwochabend das meiste Primetime-Publikum angezogen. 5,78 Millionen Menschen (18,4 Prozent) wollten ab 20.15 Uhr den Film sehen, in dem Harald Krassnitzer als Pfarrer mit einer Gruppe von Geiselnehmern in seinem Haus klarkommen muss.

Das Erste strahlte das Boxer-Drama „Martha und Tommy“ mit Senta Berger und Jonathan Berlin aus - 2,84 Millionen (9,0 Prozent) waren an ihren Bildschirmen mit dabei.

Die RTL-Datingshow „Der Bachelor“ wollten 2,04 Millionen (6,7 Prozent) sehen. Die Sat.1-Unterhaltungssendung „Das große Promibacken“ mit Ekaterina Leonova und Luca Hänni holten sich 1,91 Millionen (6,8 Prozent) in Haus. Der Münster-Krimi „Wilsberg - 48 Stunden“ auf ZDFneo mit Leonard Lansink und Oliver Korittke erreichte ebenfalls 1,91 Millionen Zuschauer (6,1 Prozent).

Das Vox-Quiz „Die Rote Kugel“ mit Martin Rütter guckten 1,20 Millionen (3,9 Prozent). Die amerikanische Actionserie „9-1-1 Notruf L.A.“ auf ProSieben verfolgten 1,17 Millionen (3,7 Prozent). Den Science-Fiction-Film „Die Tribute von Panem - The Hunger Games“ mit Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson auf Kabel eins schalteten 1,01 Millionen (3,7 Prozent) ein. Mit dem Staffel-Finale von „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!“ auf RTLzwei verbrachten ebenfalls 1,01 Millionen (3,1 Prozent) den Abend. Diesmal erfuhr in der Realitysoap Sarafina, dass sie mit Zwillingen schwanger ist.

