TV-Quoten: König Fußball und Traumhochzeit Gewinner

Von Schwäbische Zeitung

Tobias Keck von der Freiwilligen Feuerwehr Blaubeuren bezwingt am Alexanderplatz 29 Stockwerke in einem Hotelkomplex – in nur 15 Minuten. Das Besondere daran: Er legt die Strecke in kompletter Einsatzkleidung und mit angeschlossenem Atemschutzgerät zurück. Es ist nicht das erste Mal, das Tobias Keck und Max Packeiser als ehrenamtliche Retter am „Stairrun“ in Berlin teilnehmen. Bereits 2014 gelang den beiden im Kampf gegen internationale Teilnehmer und hauptamtliche Feuerwehrkräfte auf Anhieb eine Platzierung im vorderen Drittel der ...