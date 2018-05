TV-Kritik: Ihr seid natürlich eingeladen

Ravensburg - Opa ist tot. Enkel Rolfi kommt zur Beerdigung aus Amerika und eröffnet der Familie, dass er demnächst heiraten wird und zwar zu Hause in Germany. Die kalifornische Braut Candy und ihr Daddy sind schon unterwegs. Und, Überraschung: Candy ist hochschwanger. Außerdem ist sie schwarz. Das kann ja heiter werden.

Beliebte Gesichter

Auch der dritte Teil der Romanreihe von TV-Diva und Bestsellerautorin Andrea Sawatzki über die dreifache Mutti Gundula Buntschuh und ihren Gatten, den Finanzbeamten und Schlagerfan Gerhard (Axel Milberg), liefert bieder-verlässliche Unterhaltung. Macht nichts, dass Sawatzki selbst viel zu elegant ist für die Rolle der ständig überforderten Hausfrau. Man sieht sie halt gerne – genau wie Thekla Carola Wied als schrappig-strenge Oma Ilse und Judy Winter im Leo-Muster als versoffen-liberale Oma Susanne.

Dazu kommen, ziemlich holzschnittartig charakterisiert, eine zickige Teenager-Tochter, ein Schuljunge, der für den Rülps-Wettbewerb trainiert, Gundulas hypochondrischer Bruder und dessen schwäbelnde, frömmelnde, dabei sexuell unterforderte Frau. Dass eine Berliner Mittelklassefamilie keinerlei Englisch versteht und völlig schockiert auf Farbige reagiert, passt zwar nicht ganz in die Gegenwart, aber was soll’s: Die Schauspieler geben ihr Bestes, am Ende brennt der Grill, nichts klappt, alles wird gut.

Ihr seid natürlich eingeladen (Montag, ZDF, 20.15 Uhr)