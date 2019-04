Tusk will Brexit-Verschiebung um zwölf Monate vorschlagen

EU-Ratschef Donald Tusk will eine Verschiebung des Brexits um zwölf Monate vorschlagen. Das bestätigte ein EU-Beamter der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Eine solche Verlängerung bedeutet, dass Großbritannien an der Europawahl Ende Mai teilnehmen müsste. Die Brexit-Frist könnte womöglich nach einer Einigung in Großbritannien flexibel verkürzt werden. Premierministerin Theresa May wird Berichten zufolge noch heute Brüssel um einen weiteren Aufschub der Brexit-Frist bitten.