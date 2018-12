Turner-Preis für moderne Kunst wird vergeben

Von Schwäbische Zeitung

In der Nacht zum Sonntag haben bislang unbekannte Täter den am vergangenen Montag auf dem Rathausplatz in Vöhringen (Kreis Rottweil) aufgestellten Weihnachtsbaum umgesägt. Das teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen mit.

Um keinen Lärm zu verursachen benutzten die Täter der Polizei zufolge eine Handsäge. Hierbei wurde ebenfalls die Lichterkette beschädigt.

Das ist ein Anschlag auf unsere Kultur. Der Baum wurde von keinem Profi zerteilt.