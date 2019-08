Tumblr wird von WordPress-Machern gekauft

„Das ist eine Katastrophe“, sagt Mark-Oliver Heck, stellvertretender Amtsleiter Vermögen und Bau Baden-Württemberg, als die Polizei ihn über die Ereignisse in der Nacht zum vergangenen Donnerstag an dem erst kürzlich entdeckten mittelalterlichen Friedhof unter dem Basilikavorplatz informierten. Unbekannte hatten sich in dieser Nacht Zutritt zu dem Ausgrabungsort verschafft und archäologische Funde beschädigt. Außerdem entwendeten die Täter laut Polizei Handwerkszeug und Zubehör.