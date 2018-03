Tuchel: Anschlag auf Bus mitverantwortlich für mein BVB-Aus

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag mehrere Brandsätze auf ein Gebäude in Ulm geworfen - galt der Anschlag einer Moschee?

Zeugen hatten gegen 3 Uhr einen Brand in dem Gebäude in der Schillerstraße, in dem ein Obst- und Gemüsehandel sowie im Hinterhaus eine Moschee untergebracht sind, gemeldet. Vor Ort konnten die Polizisten laut Pressemitteilung die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist und wie hoch dieser gegebenenfalls ausfällt, ist laut Polizei noch unklar.