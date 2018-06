Tsipras stellt sich Vertrauensvotum im Athener Parlament

– Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras stellt sich heute einer Vertrauensabstimmung des Parlamentes in Athen. Er hatte in seiner Regierungserklärung das griechische Rettungsprogramm für beendet erklärt und fordert nun neue Verhandlungen über den Umgang mit den griechischen Schulden. Die Geldgeber aus EU, IWF und EZB lehnen solche Gespräche vorerst ab. Mit Blick auf ein Sondertreffen der Eurogruppe soll es hinter den Kulissen bereits Bewegung geben. Wie die dpa aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen erfuhr, werde an einem Zehn-Punkte-Plan gearbeitet.