Tsipras- Regierung hat das Vertrauen des Parlamentes in Athen

– Das griechische Parlament hat am frühen Morgen der neuen Links-Rechts-Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras das Vertrauen ausgesprochen. Tsipras war erst vor knapp zweieinhalb Wochen zum neuen griechischen Regierungschef gewählt worden. Die neue griechische Regierung muss noch in dieser Woche der EU in Brüssel ihr Konzept für eine Bewältigung der schweren Schuldenkrise vorstellen. Finanzminister Gianis Varoufakis muss dabei heute seinen Amtskollegen der Eurogruppe erklären, wie er den griechischen Schuldenberg abtragen und zugleich im Euroraum bleiben will.