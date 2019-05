Tschechischer Schriftsteller Jiri Stransky gestorben

Der tschechische Schriftsteller Jiri Stransky ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie der tschechische PEN-Klub bekanntgab.

Stransky war von 1992 bis 2006 Präsident der nationalen Sektion der Schriftstellervereinigung. In seinen Romanen verarbeitete er seine Erfahrungen als Häftling in kommunistischen Arbeitslagern, unter anderem in den Uranbergwerken von Jachymov (Sankt Joachimsthal) in Westböhmen. Er war 1953 in einem konstruierten Prozess wegen angeblicher Spionage verurteilt worden.

Stransky veröffentlichte auch eine Sammlung von Märchenerzählungen, die er für seine Tochter aus der Haft geschrieben hatte, sowie Gedicht- und Prosasammlungen. Seine Lagerromane wurden in Tschechien vor einigen Jahren als vielteilige Fernsehserie verfilmt.

Stransky wurde im August 1931 in Prag in eine aristokratische Familie geboren. Sein Vater Karel engagierte sich im Zweiten Weltkrieg im Widerstand gegen die nationalsozialistische Besatzung. Jiri Stransky erhielt zahlreiche Ehrungen, darunter den Karel-Capek- und den Arnost-Lustig-Preis.

Im Jahr 2015 wurde ihm die neue Auszeichnung „Ritter der tschechischen Kultur“ verliehen.

Biografie auf den Seiten der Vaclav-Havel-Bibliothek, auf Tschechisch

Interview mit Stransky, auf Tschechisch