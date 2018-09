Trumps Ex-Wahlkampfmanger Manafort kooperiert mit der Justiz

Aalen - Auch künftig wird es im Ostalbkreis zwei Kinderkliniken geben: in Aalen und Mutlangen. Das hat Landrat Klaus Pavel am Freitagmittag verkündet. „Diese Aussage ist auf Dauer und wird Bestandteil der Konzeption der Kliniken Ostalb sein“, sagte Pavel. Demnach werden beide Standorte jeweils maximal 30 Betten haben, 20 davon für die allgemeine Versorgung und bis zu zehn für die intensivmedizinische Betreuung. Gegenüber der bisherigen Gesamtbettenzahl von 76 an den beiden Standorten Aalen und Mutlangen bedeutet dies eine Reduzierung um 16 ...