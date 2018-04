Trump will Nationalgarde an Grenze zu Mexiko schicken

„Das Onlinegeschäft zerstört den Einzelhandel“, liest und hört man in den vergangenen Jahren immer häufiger. Auch in Aalen müssen alteingessene Läden schließen, Filialisten schießen wie Pilze aus dem Boden. Kanan Zinner macht es genau andersrum: Nachdem sein Onlineshop im Netz großen Anklang gefunden hat, will er jetzt auch offline durchstarten und möglichst noch im April seinen Laden „LiebeVoll - der Naturkinderladen“, ein Fachgeschäft für nachhaltigen Kinder- und Famileinbedarf, im Aalener Kubus eröffnen.