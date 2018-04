Trump will Nationalgarde an Grenze zu Mexiko schicken

Von Schwäbische Zeitung

Zeugen haben am Dienstagabend in der Leipzigtsraße in Biberach einen Räuber gestellt. Gegen 21.15 Uhr ging dort laut Polizeimitteilung eine 48-jährige Passantin die Straße entlang. In der Hand trug sie ihren Einkaufskorb. Auf den hatte es der 31-Jährige offenbar abgesehen: Der Mann kam ihr entgegen. Er griff die Frau an, riss ihr den Korb aus der Hand und flüchtete.

Zeugen sahen das und eilten dem Mann hinterher. Sie stoppten ihn und verständigten die Polizei.