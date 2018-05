Trump will mit Militärparade durch Washington Stärke zeigen

US-Präsident Donald Trump will die Stärke seines Landes nun auch mit einer Militärparade demonstrieren. Er beauftragte das Pentagon mit der Planung einer Parade, wie seine Sprecherin Sarah Sanders mitteilte. Trump sei ein großer Unterstützer der Streitkräfte. Die letzte große Militärparade in Washington liegt mehr als 25 Jahre zurück. Am 8. Juni 1991 feierten die USA unter Präsident George H.W. Bush die Befreiung Kuwaits und den Sieg über den irakischen Machthaber Saddam Hussein. Der Wunsch nach einer Parade entstand bei Trump laut „Washington Post“, als er bei der Parade zum französischen Nationalfeiertag im Sommer in Paris zu Gast war.