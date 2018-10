Trump will Migranten mit Soldaten an der US-Grenze stoppen

Wie viele Gäste erträgt ein Gasthaus in den Bergen? Ist ein Besucheransturm dank Facebook, Instagram und Reiseempfehlungen im Internet eine positive oder negative Folge? Und was ist wichtiger: Authentizität oder Komfort? Diese Fragen stellen sich rund um eines der berühmtesten Gasthäuser und zugleich eines der beliebtesten Fotomotive der Schweizer Alpen: Das Gasthaus am Äscher in Appenzell in der Ostschweiz, nicht weit vom südlichen Bodensee-Ufer.