Trump wettert vor UN-Sicherheitsrat erneut gegen Iran

Von Schwäbische Zeitung

Nach mehreren Raubüberfällen in Biberach ermittelt die Kriminalpolizei gegen sechs junge Männer. Die Gruppe steht laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft im Verdacht, in den vergangenen Wochen in wechselnder Besetzung fünf schwere Straftaten begangen zu haben.

Opfer waren jeweils junge Männer, die im Stadtgebiet alleine auf dem Nachhauseweg waren. Die Tatorte befanden sich allesamt in der Biberacher Innenstadt. Die Tatverdächtigen gingen bei den Überfällen nach dem gleichen Muster vor.