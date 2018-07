Trump verlangt in Brandbrief an Berlin mehr Geld für Militär

Die Funky Kids dürfen nun doch am Bunten Zug des Biberacher Schützenfests am 16. Juli teilnehmen. Die Schützendirektion hat ihre umstrittene Entscheidung zurückgenommen, die Breakdance-Gruppe aus Gründen des Umzugskonzepts und der Sicherheit aus dem Zug auszuschließen. Vorangegangen war am Dienstagabend offenbar eine längere Diskussion in der Schützendirektion.

„Wir haben natürlich die Leserbriefe und die Diskussion in den sozialen Medien mitbekommen“, sagt Rainer Fuchs, Vorsitzender der Schützendirektion am Mittwoch im Gespräch ...