Trump schimpft über US-Einwanderungsgesetze und droht Mexiko

Von Schwäbische Zeitung

Am Karfreitag unternahm um die Mittagszeit eine Tauchgruppe vor Überlingen mehrere Tauchgänge. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, klagte ein Mitglied der Gruppe nach Beendigung der Tauchgänge über Kreislaufprobleme.

Er befand sich dabei bereits an Land und wurde durch einen Tauchpartner zunächst mit Sauerstoff versorgt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in das Helioshospital in Überlingen gebracht, wo er in der Druckkammer behandelt wurde.