Trump: Neues Abrüstungsabkommen muss China einbeziehen

Das Badeverbot in Fischbach und Manzell erhitzt die Gemüter. Bis weit über die Stadtgrenzen hinaus fragen sich Touristen, ob sie noch im Bodensee schwimmen können.

Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Badeverbot zusammengefasst.

Was ist passiert? Über den Buchenbach sind mindestens vier Tage lang Abwässer und Fäkalien – auch vom Klinikum Friedrichshafen – ungefiltert in den Bodensee am Manzeller Freizeitgelände geflossen.