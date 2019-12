Trump muss sich Amtsenthebungsverfahren im Senat stellen

Auf einem Teil des Lamm-Areals in Bingen sollen vier Bauplätze entstehen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen, die Erschließungsarbeiten für dieses Baugebiet auszuschreiben. Dabei wird wegen der umfangreicheren Bodenarbeiten mit 40 000 Euro mehr gerechnet als ursprünglich geplant. Bei der Erschließung des Baugebiets werde nun mit 295 000 Euro kalkuliert, sagt Fabian Kiesel vom Ingenieurbüro Langenbach.

Für das Baugebiet, das auf der Fläche der ehemaligen Echsle Schmiede entstehen soll, muss ...