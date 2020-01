Trump kündigt weitere Sanktionen gegen den Iran an

Nicht nur sportliche Leistungen haben die Zuschauer bei der 33. Hallenfußball-Kreismeisterschaft in der Biberacher BSZ-Halle in ihren Bann gezogen. Auch ein Tumult abseits des Spielfelds nach dem Stadtderby in der Vorrundengruppe A zwischen Türkspor und dem FC Wacker Biberach (0:3) sorgte für Aufsehen.

Schon während der Partie hat es offenbar Nickligkeiten auf dem Spielfeld gegeben, die von beiden Mannschaften ausgingen. „Da war schon eine hitzige Stimmung“, sagte ein Beobachter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.