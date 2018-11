Trump kündigt umfassenden Bericht zum Mordfall Khashoggi an

Bei einer großen Razzia gegen mehrere so genannte Reichsbürger ist am Dienstag auch ein Objekt in Ulm durchsucht worden. Das bestätigte ein Sprecher des federführenden Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord in Ingolstadt. Es sei die einzige Hausdurchsuchung in Baden-Württemberg im Zuge der Aktion der „EG Wappen“ gewesen. Es handelt sich dabei um ein Gebäude in Ulm unmittelbar an der Grenze zu Bayern.

„Der Beschuldigte verhielt sich kooperativ“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ingolstadt.