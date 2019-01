Trump gratuliert Pelosi und wirbt erneut für Grenzmauer

Von Schwäbische Zeitung

Der Kameruner Alassa M., Mitorganisator der Asylbewerber-Demo in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen Anfang Mai, ist einem Bericht des SWR zufolge wieder in Deutschland. Der Mann war im Juni nach Italien abgeschoben worden.

Alassa M. habe in der Außenstelle des Bundesamts für Flüchtlinge und Migration einen erneuten Antrag auf Asyl gestellt, sagte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums in Stuttgart. Mittlerweile sei er an die LEA in Karlsruhe weitergeleitet worden.