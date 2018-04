Trump empfängt Macron im Weißen Haus

Vier amerikanische Präsidenten hat Leo Wieland in seiner Zeit als Auslandskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in Washington interviewen und kennenlernen dürfen. „Das waren unglaublich spannende 20 Jahre“, sagt Wieland, der in Mengen geboren und aufgewachsen ist. Ende 2016 ist er in den Ruhestand eingetreten und bekam zuvor für seine journalistische Arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen. Heute lebt er mit seiner Frau im spanischen Pamplona und dem portugiesischen Cascais bei Lissabon.