Trump droht Iran mit Verschärfung von Sanktionen

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer Verschärfung der Sanktionen gedroht. Der Iran habe seit langem heimlich angereichert und gegen das Atomabkommen verstoßen, schrieb Trump auf Twitter. Die Sanktionen gegen Teheran würden in Kürze „erheblich“ erweitert, fügte er hinzu. Die USA waren vor einem Jahr aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und haben seither scharfe Wirtschaftssanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt. Der Iran wiederum verstieß in den vergangenen zehn Tagen demonstrativ gegen zwei zentrale Auflagen des Abkommens.