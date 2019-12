Trump belastet Kurse an US-Börse nochmals

Von Eugen Kienzler

Nach dem großen Besucherzuspruch in den vergangenen Jahren findet auch dieses Jahr wieder das Weihnachtsdorf zugunsten des in Bad Saulgau beheimateten Vereins Buki – Hilfe für Kinder in Osteuropa – am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 17 Uhr im Kieswerk Wagenhart, Werk I, statt. Dort wo sonst große Kiestransporter und schweres Gerät für den Kiesabbau das Sagen haben, wird für einen Tag ein außergewöhnliches Ambiente auf dem von Wald umgebenen Betriebsgelände an der Heratskircher Straße geschaffen.