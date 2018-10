Trump: Anti-Kavanaugh-Demonstranten sind gekauft

US-Präsident Donald Trump hat die Demonstranten gegen die Berufung des Kandidaten Brett Kavanaugh an das Oberste US-Gericht als „bezahlte Profis“ bezeichnet. „Schaut euch all die professionell gemachten identischen Schilder an“, schrieb Trump auf Twitter. Der Investor George Soros und andere hätten die Demonstranten bezahlt. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Menschen in Washington gegen die Berufung von Kavanaugh protestiert. Mehrere Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe während dessen Schul- und Studienzeit vor. Er bestreitet dies vehement.