Trump an Erdogan: „Wir setzen nach“

Von Heiner Stauder

Das Jahr 2018 wird als eines der heißesten und trockensten Jahre in die Klimageschichte Mitteleuropas eingehen. Kein Zeitgenosse hat bislang dergleichen erlebt. Es ist fast ein halbes Jahrtausend her, dass in unseren Breiten ein ähnliches, lange anhaltendes subtropisches Wetter herrschte. Das war im Jahr 1540, wie Klimaforscher ermittelt haben, die professionell „Wetternachhersage“ betreiben (so der Titel eines Buches des Schweizer Umwelthistorikers Christian Pfister).