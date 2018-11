Trump: „Alle werden in Mexiko bleiben“

Von Schwäbische Zeitung

Raus aus dem öden, muffeligen Klassenzimmer und rein ins sonnig-windige Wetter am See. Am Donnerstag stand für die Schüler des Droste-Hülshoff-Gymnasiums nicht Mathe Deutsch und Englisch auf dem Stundenplan, sondern eine Stadtrallye mit der gleichaltrigen Partnerklasse. In der Partnerklasse sind alle Schüler Flüchtlinge, die derzeit Deutsch lernen.

Ziel des Projektes war es, jungen Flüchtlingen die Stadt mit all seinen Sehenswürdigkeiten zu zeigen.