Trucker-Proteste: Sorgen um Konvois in den USA

Daniel Koors sieht sich als Opfer. Er habe die Nase voll von den Covid-19-Vorschriften der Regierung, beschwert sich der Trucker aus dem US-Bundesstaat Indiana. Impfmandate, Maskenpflicht und Abstandsgebot seien eine nicht akzeptable Bürde für die Lkw-Fahrer, die Amerikas Lieferketten in der Pandemie am Laufen gehalten hätten. „Wir geben unsere Rechte als freie Menschen nicht länger auf“, sagt Koors einem Reporter der Los Angeles Times. Auf Facebook hat der Transportunternehmer eine Gruppe Gleichgesinnter unter dem Namen „The Disrespected Trucker“ versammelt.

„Short Stack“ wie der 140 Kilogramm schwere Zweimeter-Mann unter seinen Facebook-Freunden bekannt ist, lobt die Aktionen der kanadischen Trucker, die vor drei Wochen aus Protest gegen die Impfvorschriften ihrer Regierung in der kleinen Hafenstadt Prince Rupert an der Nordwestküste zu einem 5000 Kilometer langen sogenannten „Freedom Convoi“ quer durch Kanada aufbrachen.

Kanadische Hauptstadt lahmgelegt

Seit Ankunft der mehr als tausend Lkw in Ottawa legt die kleine, aber lautstarke Minderheit das öffentliche Leben in der kanadischen Hauptstadt lahm. Die Trucker blockieren das Regierungsviertel, bescheren dem Einzelhandel Millionenverluste und rauben den Einwohnern mit Hupkonzerten die Nachtruhe. Obwohl Ministerpräsident Justin Trudeau gerade erst wiedergewählt worden ist, verlangen sie ultimativ dessen Rücktritt. Und ein Ende der Impfpflicht sowie anderer Schutzmaßnahmen.

Angefeuert von rechter Prominenz aus der Trump-Welt haben die selbst ernannten Freiheits-Kämpfer nun auch drei Grenzübergänge in die USA lahmgelegt. Darunter die „Ambassador Bridge“ zwischen Detroit und Winston, die das wichtigste Nadelöhr zwischen den Nachbarländern ist. Der volkswirtschaftliche Schaden wird pro Tag auf 300 Millionen Dollar veranschlagt.

Lieferketten unterbrochen

Den Effekt spüren vor allem auch die Autobauer, deren Lieferketten auf beiden Seiten der Grenze unterbrochen sind. Eine Ford-Fabrik fuhr ihre Produktion bereits um die Hälfte herunter. Schichten mussten auch bei General Motors, Chrysler und Toyota gestrichen werden, womit die Hersteller jetzt noch größere Probleme haben, Bestellungen zu erfüllen.

Worin die überwältigende Mehrheit der Kanadier die Tyrannei einer lautstarken Minderheit auf ihren Straßen sieht, erkennt der US-Trucker Koors ein Vorbild für das eigene Land. Deshalb ist er Feuer und Flamme für einen „Freedom Convoi“ von Kalifornien nach Washington, DC. „Es geht darum, der Regierung deutlich zu machen, dass das amerikanische Volk nicht länger auf sich herumtrampeln lässt.“

Sorge um „Super Bowl“

Das amerikanische Heimatschutz-Ministerium nimmt das Geraschel in den elektronischen Netzwerken ernst. Aus Sorge vor Störungen des „Super Bowl“-Finales in Los Angeles an diesem Sonntag, zu dem mehr als 70 000 Menschen erwartet werden, ergriffen die Behörden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Seit Anfang des Monats verfolgen die Behörden Aktivitäten unter den Hashtags #ShutDownSuperBowl and #SuperBowlTrafficking.

Finanziert von Spendern aus der rechten Szene mobilisiert Brian Brase via Facebook für eine Konvoi aus Kalifornien in die amerikanische Hauptstadt. Als Treffpunkt der Trucker wird das Coachella Tal unweit von Los Angeles genannt. Die Organisatoren versprechen den Fahrern, ihnen die Kosten für den Diesel zu ersetzen, den sie in dem „Freiheitskonvoi“ nach Washington verbrauchen. Publizistische Schützenhilfe umsonst gibt es vom republikanischen Haussender Fox, der atemlos über die Trucker-Proteste in Kanada berichtet.

Unterstützung für Proteste bei Fox

Moderator Tucker Carlson gab Konvoi-Organisator Brase kürzlich das Megafon in die Hand, in seinem Programm vor Millionen Zuschauern für den Protest zu werben. „Unsere Menschenrechte werden verletzt, wenn wir dazu gezwungen werden, diesen Impfstoff zu nehmen“, klagte Brase.

Ciaran O'Connor vom „Institute for Strategic Dialogue“, das Extremismus im Netz beobachtet, erkennt „eine Menge beunruhigender Parallelen zu den Entwicklungen im Vorfeld des 6. Januar“. Es sei „beunruhigend“ sich vorzustellen, was passiere, wenn ein solcher Konvoi in der amerikanischen Hauptstadt eintreffe.

In einem Bulletin warnte das Heimatschutzministerium lokale Behörden bereits vor Unruhen in DC und anderen Metropolen. Blockaden und mögliche Gegenproteste hätten „das Potenzial für schwere Störungen des Verkehrswesens, der Regierungsgeschäfte, kommerzieller Einrichtungen und Notdienste.“

Extremisten wollen Proteste nutzen

Zumal einmal mehr rechtsradikale und extremistische Gruppen versuchen, die Proteste für ihre Zwecke auszunutzen. Prominent dabei sind Anhänger der rassistischen „Great Replacement“ wie Pat King, der die Trucker-Proteste in Kanada mit organisieren half, Propagandisten des QAnon-Kults, wie Trumps ehemaliger Sicherheitsberater Michael Flynn, deren Verschwörungstheorie einen antisemitischen Kern hat, sind ebenfalls prominent vertreten.

Wie sehr diese Gruppen präsent sind, lässt sich an den rassistischen „Stars-and-Bars“-Banner der Südstaaten, Trump2024- und vereinzelt auch Hakenkreuz-Flaggen ablesen, die bei den Trucker-Protesten neben den Nationalfahnen zu sehen sind.

Koors und seine Facebook-Freunde von „The Disrespected Trucker“ lassen sich dadurch nicht von einer Teilnahme an dem „Freedom Convoi“ abschrecken. „Wir sind unabhängige Menschen“, sagt der Besitzer eines kleinen Transport-Unternehmens, der sich einer Lkw-Karawane nach Washington anschließen würde. Die Impfvorschriften der Regierung gingen einfach zu weit. „Uns reicht es.”