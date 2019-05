Trotz Niederlagen: Etwas Hoffnung für Hannover und Nürnberg

Wahlkampf in luftiger Höhe: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich am Freitagnachmittag zusammen mit Gattin Gerlinde medienwirksam bei einem Zeppelin-Rundflug präsentiert. Auf Einladung der Zeppelin-Reederei besuchten Kretschmann und seine Delegation zunächst das Zeppelin-Werftgelände in Friedrichshafen, bevor sie gegen 17.30 Uhr mit dem Luftschiff abhoben. Für den Ministerpräsidenten und seine Frau ging dabei nach eigener Aussage ein langgehegter Wunsch in Erfüllung.