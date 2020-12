Trotz Corona: Papst Franziskus will 2021 Christen im Irak besuchen

In Telskuf in der nordirakischen Ninive-Ebene haben die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ mit der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ seit Mitte 2019 Hilfe geleistet. In Telskuf, etwa 20 Kilometer nördlich von Mossul gelegen, leben 850 christliche Familien, etwa 5500 Menschen. Im Jahr 2019 etwa wurde ein Krankenwagen zur Verfügung gestellt.

Aus den Mitteln der Akion 2019 wurde eine Zahnarztpraxis eingerichtet, in der Zahnärzte aus Karakosch gegen ein geringes Honorar praktizieren. Im Sommer dieses Jahres bat die Gemeindeleitung um Lebensmittelpakete für Familien, die ihren Lebensunterhalt wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr selbst sicherstellen konnten.

„Jetzt haben wir die Bitte wiederum nach Lebensmitteln für Menschen, die sich nicht einmal zu Weihnachten etwas zu essen kaufen können“, sagt Pfarrer Faris Marrougi. In der Zahnarztpraxis fehlen Medikamente.

Eine besondere Bitte äußert der Geistliche, dem die Bildung der jungen Gemeindemitglieder am Herzen liegt, im Telefonat: „50 bis 70 junge Leute besuchen die Universitäten und Hochschulen in Dohuk oder in Mossul: Wir brauchen dringend einen oder zwei weitere Kleinbusse.“ Öffentliche Verkehrsmittel gibt es nicht: „Nur durch Bildung haben diese jungen Leute eine Perspektive, um der Spirale aus Gewalt, Armut und Arbeitslosigkeit zu entkommen.“ Wenigstens ein Zuschuss für die Betriebskosten würde schon weiterhelfen, sagt er. (mö)

Spenden Sie jetzt!

Eine Spendenquittung wird auf Wunsch oder ab 200 Euro automatisch erstellt. Geben Sie hierfür bitte Ihren Namen und Ihre Adresse an sowie das Stichwort „ZWB“ im Verwendungszweck. Möchten Sie namentlich auf der Dankseite erscheinen, setzen Sie bitte ein X in das erste Feld des Verwendungszwecks.

Spendenkonto: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.

Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart

IBAN: DE90 6012 0500 0001 7088 00

BIC: BFSWDE33STG

Stichwort: Helfen bringt Freude

schwaebische.de/weihnachtsspendenaktion