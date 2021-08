Tropensturm „Henri“ bringt New York Rekordregen

Der Tropensturm „Henri“ hat der US-Metropole New York am vergangenen Wochenende Regen in Rekordmengen gebracht. Am späten Samstagabend sei am Central Park in Manhattan die regnerischste Stunde in New York seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden.

Umgerechnet 49 Millimeter Regen fielen dabei binnen 60 Minuten und überfluteten die Straßen der Millionenstadt, teilte die Nationale Wetterbehörde in New York mit. Insgesamt ist der diesjährige Sommer in der US-Großstadt nicht nur sehr heiß und sonnig, sondern bringt auch immer wieder starken Niederschlag. 2021 sei bislang bereits der zweitfeuchteste Sommer in der New Yorker Geschichte, hieß es.

Nationale Weeterbehörde Tweet I

Nationale Wetterbehörde Tweet II