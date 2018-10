Trockenheit in Deutschland steuert auf Ausnahmewert zu

„Vom Trennen zum Teilen“ - und wieder zurück zum Trennen: Am 8. Oktober 2017 haben die katholischen und evangelischen Kirchen in Ravensburg sowie Oberbürgermeister Daniel Rapp die viel beachtete „Ravensburger Erklärung“ unterzeichnet. Deren Kern: Beide Konfessionen laden alle Christen zu gemeinsamer Kommunion und Abendmahl ein. Jetzt der Widerruf: In der Folge eines Gesprächs mit Bischof Gebhard Fürst in Rottenburg hat der katholische Pfarrer Hermann Riedle eine „Erklärung zur Erklärung“ veröffentlicht.