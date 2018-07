Trier bei „Brot und Spiele“ fest in römischer Hand

Geschichte zum Erleben bietet das bundesweit größte Römerspektakel „Brot und Spiele“, das am Freitag in den antiken Stätten von Trier begonnen hat. Bei Honigwein, römischen Würstchen und Wildschwein- Fleischkäse lassen sich Besucher in antike Zeiten zurückversetzen.

Die älteste deutsche Stadt Trier ist somit wieder fest in römischer Hand. In den Kaiserthermen haben Legionäre ihr Marschlager aufgeschlagen. Im Amphitheater liefern sich Gladiatoren Kämpfe auf „Leben und Tod“. Und vor dem römischen Stadttor Porta Nigra marschieren römische Soldaten mit Schwertern und Speeren auf und ab.

Im Amphitheater hat die Tochter des römischen Kaisers Mark Aurel, Lucilla (ca. 148-181 n. Chr.), persönlich zu Gladiatorenkämpfen geladen. In der neuen Inszenierung „Schicksal in Flammen“ will sie damit die Gunst des „Trierer Volkes“ gewinnen, um lange verschollene Bücher über „die Zukunft Roms“ in Trier wiederzufinden. Im Oval der fast 2000 Jahre alten Arena entscheiden die Zuschauer nach jedem Kampf der Gladiatoren wie einst die Römer über das Schicksal des Helden, wenn sie voller Inbrunst „vita“ oder „mors“ - Leben oder Tod - rufen.

Bei den römischen Spielen gilt: Alles beruht auf historischen Grundlagen. Die „Berufsgladiatoren“ des Mailänder Instituts für experimentelle Archäologie haben das Leben der Gladiatoren wissenschaftlich untersucht - und bieten „echte Kämpfe oder vorherige Absprachen“, sagt der Leiter des Instituts, Dario Battaglia. In diesem Jahr zeigen sie Kämpfe und Rüstungen, die jahrhundertelang in Vergessenheit geraten waren. „Eine Weltpremiere“, sagt der Organisator des Spektakels, Ronald Frank. Die Römer hatten die Stadt Trier 16 v. Chr. als Augusta Treverorum gegründet.

In den Kaiserthermen lassen Legionäre antikes Treiben aufleben. Wolfgang Hoffmann gehört zur Römerkohorte „Legio XV Primigenia“, die vom Niederrhein angereist ist. Warum er, als Beamter, gerne Soldat spielt? „Ich erfülle mir einen Kindheitstraum“, sagt der 58-Jährige. Die römische Geschichte habe ihn immer interessiert - jetzt wolle er sie so echt wie möglich nachleben, sagt er, während nach antikem Rezept Lauchsuppe über dem Feuer köchelt. Dirk Leister von einer Infanterie-Truppe aus Köln meint: „Ich erhole mich an so einem Wochenende geistig.“ Ohne Telefon, E-Mails und Arbeit.

Ein römischer Zahnarzt mischt antike Zahnpasta aus Bimsstein, Asche und Eierschalen an. „Das haben sich die Römer mit dem Finger auf Zähne und Zahnfleisch gerieben“, sagte Gallus Julius Celler alias Günther Krein. Und zwar öfter als wir: „Manchmal sogar zwischen jedem Gang beim Essen - und mit Rotwein ausgespült.“ Fachmännisch weist der Zahntechnikermeister aus Gusterath bei Trier ins römische Zahnärzte- ABC ein. „Karies wurde mit Schmiergelpapier weggemacht.“ Und für einen kranken Zahn gab es nur eins: „Er kam mit der Zange raus“, sagte der 65-Jährige.

Reichlich antikes Handwerk ist in einer Zeltstadt zu bestaunen: Vom Kettenhemd-Knüpfen, Korb- und Pfeilemachen, Knochenschnitzen und Kosmetika-Herstellen. Lampenbauer Ramon Franco aus Freiburg verrät: „Meine Öllämpchen brennen auch mit Olivenöl.“ Und Löffelschnitzer Wolfgang Kenntenich aus Köln: „Die Römer kannten keine Gabel. Daher hatten die Löffel am Griff eine Spitze, um dicke Stücke aufzupieksen.“

Bis Sonntagabend werden zu diesem 8. Römerfest 20 000 Menschen erwartet.

www.brotundspiele2009.de

www.arsdimicandi.net